Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
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14.08.2026 10:02:28
CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valeo SA von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Valeo SA-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem Valeo SA-Papier statt. Der Schlusskurs des Valeo SA-Papiers betrug an diesem Tag 10.40 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Valeo SA-Aktie investierten, hätten nun 96.154 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.08.2026 1’412.02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14.69 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41.20 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Valeo SA einen Börsenwert von 3.52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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