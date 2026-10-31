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31.10.2026 18:00:38
Analysten sehen für Valeo SA-Aktie Luft nach oben
Die Valeo SA-Aktie wurde im Oktober 2026 von 4 Experten analysiert.
2 Experten stufen die Valeo SA-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Valeo SA mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 13,96 EUR, was einem Anstieg von 2,34 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Valeo SA-Aktie von 11,62 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|11,00 EUR
|-5,34
|27.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14,00 EUR
|20,48
|26.10.2026
|UBS AG
|13,00 EUR
|11,88
|09.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|17,85 EUR
|53,61
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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