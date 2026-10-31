Analysten sehen für Valeo SA-Aktie Luft nach oben

Die Valeo SA-Aktie wurde im Oktober 2026 von 4 Experten analysiert.

2 Experten stufen die Valeo SA-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Valeo SA mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 13,96 EUR, was einem Anstieg von 2,34 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Valeo SA-Aktie von 11,62 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 11,00 EUR -5,34 27.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 14,00 EUR 20,48 26.10.2026 UBS AG 13,00 EUR 11,88 09.10.2026 Jefferies & Company Inc. 17,85 EUR 53,61 07.10.2026

Redaktion Finanzen.net