Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
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Valeo SA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Valeo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Neutral
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13.51 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.77%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.34%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
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