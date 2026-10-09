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09.10.2026 13:19:15

Valeo SA Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Valeo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Valeo SA Neutral
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13.51 € 		Abst. Kursziel*:
-3.77%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13.59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.34%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
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