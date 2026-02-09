United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
United Internet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 35,10 auf 31,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere des Mutterkonzerns böten die günstigste Möglichkeit, auf die Mobilfunktochter 1&1 und den Webhoster Ionos zu setzen, schrieb Polo Tang am Montagnachmittag. Die Kurszielsenkung für United Internet begründet der Experte vor allem mit der geänderten Einschätzung von Ionos
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
31.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.82 €
|
Abst. Kursziel*:
14.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.31%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Internet AG
|
06.02.26
|Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.02.26