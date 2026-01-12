United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
United Internet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. United Internet bleibt für ihn eine Kaufempfehlung, doch er strich die Aktie von seiner Liste der bevorzugten Werte. Diese besteht fortan aus Orange, Deutsche Telekom, Swisscom und Tele 2./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu United Internet AG
Analysen zu United Internet AG
