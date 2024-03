NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever anlässlich der geplanten Trennung vom Speiseeisgeschäft auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Da die Speiseeis-Sparte ein schwächeres Umsatz-, Margen- und Kapital-Profil als der Konzern habe, eröffne dies dem Management die Möglichkeit, das Portfolio zu optimieren, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings müsse der Konsumgüterkonzern erst noch beweisen, dass die Veräußerung von Unternehmensteilen das Kerngeschäft beschleunigen werde, da frühere Fälle dieses Versprechen nicht erfüllt hätten./edh/ajx;