Unilever 55.42 USD -8.47% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Underperform" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag ./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.