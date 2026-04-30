Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
45.88CHF
1.23CHF
2.76 %
30.04.2026
BRXC
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01.05.2026 15:06:32
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns habe sie ihr Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine Erhöhung ihrer Prognose für den Gewinn je Aktie 2026 um ein Prozent./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 21:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43.94 £
|
Abst. Kursziel*:
29.74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44.09 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.28%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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