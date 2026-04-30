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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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30.04.2026
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01.05.2026 15:06:32

Unilever Overweight

Unilever
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns habe sie ihr Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine Erhöhung ihrer Prognose für den Gewinn je Aktie 2026 um ein Prozent./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 21:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
57.00 £
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Overweight 		Kurs*:
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29.74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
44.09 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
29.28%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
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