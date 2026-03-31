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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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31.03.2026 11:14:54

Unilever Underperform

Unilever
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4200 Pence belassen. Was er bisher zu einer möglichen Trennung vom Lebensmittelgeschäft gehört habe, beeindrucke ihn nicht übermäßig, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er bezog sich hierbei auf bestätigte Gespräche des Konsumgüterkonzerns mit dem US-Gewürzhersteller McCormick über ein Gemeinschaftsunternehmen zur Zusammenlegung entsprechender Aktivitäten. An diesem würde Unilever 65 Prozent halten, was man kaum als einen Ausstieg aus dem Bereich bezeichnen könne, monierte der Experte./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:26 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Underperform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
42.00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
45.48 £ 		Abst. Kursziel*:
-7.65%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
45.30 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.27%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
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