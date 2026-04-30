Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Quartalszahlen von 5840 auf 5040 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern sei zwar stark ins Jahr gestartet, der anhaltende Nahost-Konflikt und dessen inflationäre Auswirkungen stellten jedoch ein Risiko für das weitere Wachstum dar, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere für die Absatzmärkte in den Schwellenländern, auf die rund 60 Prozent des Konzernumsatzes entfielen. Das niedrigere Kursziel reflektiere seine erhöhte Prognose für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten des Unternehmens./rob/edh/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
50.40 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43.49 £
|
Abst. Kursziel*:
15.89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43.57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.68%
|
Analyst Name::
Fulvio Cazzol
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
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|Verluste in Europa: STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.ch)
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30.04.26
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30.04.26
|Unilever überrascht im Quartal - Preiserhöhungen wegen Krieg möglich (AWP)
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30.04.26
|Freundlicher Handel: So steht der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
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30.04.26
|KKR explores $10bn sale of ex-Unilever spreads business (Financial Times)
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30.04.26
|KKR explores $10bn sale of ex-Unilever spreads business (Financial Times)
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Analysen zu Unilever PLC
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|30.04.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
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|10:36
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Unilever Underperform
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|31.03.26
|Unilever Underperform
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|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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