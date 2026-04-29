Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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30.04.2026 11:38:09
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im ersten Quartal umsatzseitig die Erwartungen übertroffen dank der Absatzvolumina, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei bestätigt worden./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42.88 £
|
Abst. Kursziel*:
32.91%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
42.77 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.29%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse