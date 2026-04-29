Unilever 45.89 CHF 2.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im ersten Quartal umsatzseitig die Erwartungen übertroffen dank der Absatzvolumina, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei bestätigt worden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:51 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.