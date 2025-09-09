Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5400 Pence auf "Overweight" belassen. "Mehr Schönheit, mehr Wohlbefinden, mehr Körperpflege", titelte Celine Pannuti in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse mit Blick auf die neuen Schwerpunkte der Anlagestory. Sie geht bei dem Konsumgüterkonzern von mehr qualitativem Wachstum aus und dies rechtfertige eine Neubewertung der Aktien. Diese bleibt auf ihrer "Analyst Focus List"./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
54.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46.17 £
|
Abst. Kursziel*:
16.96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46.17 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.96%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
