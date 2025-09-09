Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unilever Aktie

49.71
CHF
-0.43
CHF
-0.86 %
09.09.2025
BRXC
11.09.2025 07:26:59

Unilever Overweight

Unilever
49.71 CHF -0.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5400 Pence auf "Overweight" belassen. "Mehr Schönheit, mehr Wohlbefinden, mehr Körperpflege", titelte Celine Pannuti in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse mit Blick auf die neuen Schwerpunkte der Anlagestory. Sie geht bei dem Konsumgüterkonzern von mehr qualitativem Wachstum aus und dies rechtfertige eine Neubewertung der Aktien. Diese bleibt auf ihrer "Analyst Focus List"./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 22:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
54.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46.17 £ 		Abst. Kursziel*:
16.96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46.17 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
16.96%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

