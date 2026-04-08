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Klumpenrisiko: Warum ein Portfolio mit wenigen ETFs effizienter sein kann
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Diversifikation im Fokus 08.04.2026 03:34:38

Klumpenrisiko: Warum ein Portfolio mit wenigen ETFs effizienter sein kann

Klumpenrisiko: Warum ein Portfolio mit wenigen ETFs effizienter sein kann

Viele Anleger setzen auf zahlreiche ETFs, um ihr Risiko zu streuen - doch so können Überschneidungen entstehen, die das Klumpenrisiko erhöhen.

• Mehr ETFs können zu Doppelungen statt echter Risikostreuung führen
• US-lastige Indizes erhöhen oft unbewusst die Gewichtung einzelner Märkte
• Portfolio mit wenigen ETFs bleibt übersichtlich und effizient

Beim Aufbau eines Depots gilt Diversifikation als zentrale Regel zur Risikoreduzierung. Doch eine grössere Anzahl an ETFs führt nicht automatisch zu einer besseren Streuung. Anleger kombinieren häufig globale ETFs mit zusätzlichen Indizes wie S&P 500 oder Themenfonds etwa für KI oder Cybersecurity, um von bestimmten Trends oder insbesondere der starken Entwicklung des US-Markts zu profitieren - und zugleich ein Gefühl breiter Diversifikation zu erzeugen.

Mögliche Überschneidungen

In der Praxis bringt eine Vielzahl an ETFs jedoch nicht immer echten Mehrwert. Stattdessen können Überschneidungen entstehen: Wer beispielsweise einen globalen Index wie den MSCI ACWI mit US-lastigen Indizes kombiniert, erhöht vor allem den ohnehin hohen Anteil amerikanischer Aktien. Dadurch werden bestimmte Titel mehrfach gewichtet, ohne dass die Streuung tatsächlich zunimmt. Ähnliches gilt für Themen-ETFs: Viele der darin enthaltenen Unternehmen sind bereits in globalen Indizes stark vertreten, sodass zusätzliche Investments die Diversifikation eher verringern als erhöhen können.

Komplexität des Portfolios

Mit steigender Anzahl an ETFs wächst zudem die Komplexität des Portfolios. Die Übersicht leidet, und auch der Aufwand für Anpassungen nimmt zu. Wer feste Gewichtungen einhalten möchte, muss regelmässig Positionen anpassen. Das wird mit mehr ETFs aufwendiger. Hinzu kommen potenzielle Kosten und steuerliche Effekte durch häufigeres Umschichten.

So kann es funktionieren

Für viele Anleger reicht daher ein eher schlankes ETF-Portfolio. Ein einzelner weltweit investierender ETF kann bereits viele Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern abdecken und erfordert kaum Pflege. Mit zwei ETFs lässt sich die Gewichtung zwischen entwickelten Märkten und Schwellenländern gezielt steuern. Drei ETFs ermöglichen zusätzliche Schwerpunkte - etwa eine stärkere Europa-Gewichtung oder das Einbauen bestimmter Faktoren wie Small Caps - sollten aber einen klaren Zweck erfüllen.

Wer dennoch gezielt auf Trends setzen möchte, kann dies über eine Core-Satellite-Strategie umsetzen. Dabei bildet ein breit gestreuter Kern aus ein bis drei ETFs den Grossteil des Portfolios, während kleinere Beimischungen für Themen oder Einzelaktien genutzt werden. So bleibt die Grundstruktur stabil, ohne auf zusätzliche Chancen verzichten zu müssen.

Unter dem Strich gilt: Die richtige Anzahl an ETFs gibt es nicht - diese hängt unter anderem von der Anlagestrategie und der Risikobereitschaft ab . Zudem entscheidet nicht die Anzahl der ETFs über die Diversifikation, sondern die enthaltenen Werte. Zu viele Fonds können zu Dopplungen, höherem Aufwand und mehr Komplexität führen - ohne echten Nutzen für die Risikostreuung.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

ETF-Rebalancing: So optimieren Sie Ihren Cashflow steuerlich effizient
ETF-Portfolio richtig aufbauen: Wie viele ETFs Anleger wirklich brauchen
Gegen den Markttrend: Wie die Contrarian-Strategie mit ETFs umgesetzt werden kann

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Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

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