S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende fester

Zum Handelsschluss stieg der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.05 Prozent auf 7’137.90 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 57.237 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.728 Prozent auf 7’115.47 Punkte an der Kurstafel, nach 7’064.01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7’138.64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7’102.91 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 0.293 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’506.48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’913.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, stand der S&P 500 noch bei 5’287.76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’147.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Masco (+ 10.78 Prozent auf 73.96 USD), Boston Scientific (+ 8.99 Prozent auf 64.87 USD), Micron Technology (+ 8.48 Prozent auf 487.48 USD), Sandisk (+ 8.37 Prozent auf 979.07 USD) und Intuitive Surgical (+ 7.16 Prozent auf 483.62 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil TE Connectivity (-9.10 Prozent auf 221.04 USD), Equifax (-7.15 Prozent auf 178.66 USD), Under Armour (-6.14 Prozent auf 6.11 USD), Under Armour (-6.09 Prozent auf 6.32 USD) und Booking (-6.00 Prozent auf 179.40 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 29’246’815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.178 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch