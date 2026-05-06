Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’331 2.1%  SPI 18’881 2.2%  Dow 49’298 0.7%  DAX 25’029 2.6%  Euro 0.9170 0.1%  EStoxx50 6’017 2.5%  Gold 4’698 3.1%  Bitcoin 63’865 1.0%  Dollar 0.7792 -0.5%  Öl 100.9 -8.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Alcon43249246Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie vor Mega-Deal? Strategiewechsel heizt Übernahmefantasie an
Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Die nächste Tech-Rally läuft: Warum der US-Markt gerade alles abschüttelt
Suche...
eToro entdecken

Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysen vor Bilanz 06.05.2026 12:06:00

Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Walt Disney öffnet die Bücher. Das sind die Prognosen der Experten.

Walt Disney
79.05 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

Walt Disney äussert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

23 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,49 USD aus. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie eingefahren.

22 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 24,87 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,50 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,63 USD je Aktie, gegenüber 6,85 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 100,32 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 94,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Sora-Aus: OpenAI beendet Video-KI - Milliarden-Deal mit Disney platzt - Aktie in Grün
Walt Disney-Aktie in Rot: D`Amaro zum CEO ernannt
Disney-Aktie schwächelt: Start der Berlin-Dystopie steht fest

Bildquelle: s_buckley / Shutterstock.com,canbedone / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Walt Disney

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten