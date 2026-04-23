UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat UBS mit einem Kursziel von 43 Franken auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der endgültige Vorschlag des Schweizer Bundesrats an das Parlament zur Bankenregulierung beinhalte zwar eine Verbesserung gegenüber früheren Vorschlägen, aber nicht hinsichtlich der Kapitalbehandlung ausländischer Beteiligungen, schrieb Kian Abouhossein am Mittwochabend. Die entscheidende Einschränkung sei das geforderte zusätzliche harte Kernkapital der Gruppe von 9 Milliarden US-Dollar aufgrund des Vorschlags zu ausländischen Beteiligungen. Eine endgültige Parlamentsabstimmung stehe wohl frühestens im Herbst an. Er sehe die Kapitalanforderungen zwar als überzogen an, begrüße aber die nun bestehende relative Klarheit im Vergleich zur Unsicherheit seit April 2024./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Overweight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
43.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35.61 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
32.66 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBS
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im SLI (finanzen.ch)
|
22.04.26
|UBS lehnt vorgeschlagenes Regulierungspaket entschieden ab (AWP)
|
22.04.26
|Börse Zürich in Rot: SPI beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Schwacher Handel: SLI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Börse Zürich: SMI schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.04.26
|UBS-Aktie in Rot: Bund erwartet klar tiefere Kapitalanforderungen (AWP)
Analysen zu UBS
|07:40
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|07:40
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|07:40
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|33.03
|-2.13%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:59
|
UBS AG
L'Oréal Buy
|08:58
|
UBS AG
Danone Buy
|08:41
|
RBC Capital Markets
Nestlé Sector Perform
|08:40
|
Bernstein Research
AUMOVIO Market-Perform
|08:34
|
Goldman Sachs Group Inc.
London Stock Exchange Buy
|08:21
|
Jefferies & Company Inc.
STMicroelectronics Buy
|08:14
|
Goldman Sachs Group Inc.
EssilorLuxottica Buy