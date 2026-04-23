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UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

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23.04.2026 07:40:22

UBS Overweight

UBS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat UBS mit einem Kursziel von 43 Franken auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der endgültige Vorschlag des Schweizer Bundesrats an das Parlament zur Bankenregulierung beinhalte zwar eine Verbesserung gegenüber früheren Vorschlägen, aber nicht hinsichtlich der Kapitalbehandlung ausländischer Beteiligungen, schrieb Kian Abouhossein am Mittwochabend. Die entscheidende Einschränkung sei das geforderte zusätzliche harte Kernkapital der Gruppe von 9 Milliarden US-Dollar aufgrund des Vorschlags zu ausländischen Beteiligungen. Eine endgültige Parlamentsabstimmung stehe wohl frühestens im Herbst an. Er sehe die Kapitalanforderungen zwar als überzogen an, begrüße aber die nun bestehende relative Klarheit im Vergleich zur Unsicherheit seit April 2024./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 21:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Overweight
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
43.00 CHF
Rating jetzt:
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Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
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07:40 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 UBS Equal Weight Barclays Capital
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20.04.26 UBS Equal Weight Barclays Capital
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