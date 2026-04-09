UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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UBS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 39 Franken auf "Buy" belassen. In diesem Monat dürfte es mehr regulatorische Klarheit geben über die Schweizer "Too Big To Fail"-Reformen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Derweil blieben seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der UBS weitgehend stabil, womit er der Balance zwischen sinkenden Schätzungen für die weltweite Vermögensverwaltung und höheren Schätzungen für das Investmentbank-Geschäft Ausdruck verleihe. Die Bewertung bleibe attraktiv - und die Gesamtrendite überzeugend./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Buy
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
39.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.83 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.22 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
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