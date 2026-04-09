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UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

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09.04.2026 11:00:40

UBS Buy

UBS
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 39 Franken auf "Buy" belassen. In diesem Monat dürfte es mehr regulatorische Klarheit geben über die Schweizer "Too Big To Fail"-Reformen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Derweil blieben seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der UBS weitgehend stabil, womit er der Balance zwischen sinkenden Schätzungen für die weltweite Vermögensverwaltung und höheren Schätzungen für das Investmentbank-Geschäft Ausdruck verleihe. Die Bewertung bleibe attraktiv - und die Gesamtrendite überzeugend./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Buy
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
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