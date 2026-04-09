FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 39 Franken auf "Buy" belassen. In diesem Monat dürfte es mehr regulatorische Klarheit geben über die Schweizer "Too Big To Fail"-Reformen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Derweil blieben seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der UBS weitgehend stabil, womit er der Balance zwischen sinkenden Schätzungen für die weltweite Vermögensverwaltung und höheren Schätzungen für das Investmentbank-Geschäft Ausdruck verleihe. Die Bewertung bleibe attraktiv - und die Gesamtrendite überzeugend./rob/ajx/ag;