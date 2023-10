ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui auf "Neutral" belassen. Seit seiner letzten Studie zur Positionierung der Investoren habe sich die Stimmung für einige Flughafenbetreiber und Fluglinien verschlechtert, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Der Reisekonzern TUI wiederum gehöre dabei zu jenen Unternehmen, bei denen zuletzt die deutlichste Umpositionierung der Investoren in Richtung steigende Kurse zu beobachten gewesen sei./tav/edh;