NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Die jüngsten, soliden Quartalszahlen des Reisekonzerns belegten eine stabile Nachfrage, wobei sich am Ausblick nichts geändert habe, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/la;