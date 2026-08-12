|TRX-Investition im Blick
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12.08.2026 11:03:08
So viel Verlust hätte eine Tron-Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Tron-Engagement gewesen.
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Am 11.08.2025 notierte Tron bei 0.3453 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in TRX investierten, hätten nun 2’895.91 Tron im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 969.40 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.08.2026 auf 0.3347 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3.06 Prozent verkleinert.
Das 52-Wochen-Tief von TRX wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0.2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tron wurde am 26.05.2026 erreicht und liegt bei 0.3754 USD.
Redaktion finanzen.net
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