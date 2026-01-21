TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
29.20CHF
0.12CHF
0.40 %
12:18:18
BRXC
22.01.2026 10:34:58
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 31,20 auf 32,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwochnachmittag an die Eckdaten des Lkw-Bauers an./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 13:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
32.10 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
32.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
31.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.45%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TRATON
|
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
21.01.26
|TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Nachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.01.26
|TRATON Aktie News: TRATON am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Traton erreicht Ziel bei operativer Rendite - Netto-Cashflow über Erwartung (Dow Jones)
|
21.01.26
|EQS-Adhoc: TRATON SE: Vorläufiger Netto-Cashflow für Geschäftsjahr 2025 über Prognose und Markterwartung (EQS Group)
Analysen zu TRATON
|10:34
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:45
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|15.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|29.33
|0.86%
