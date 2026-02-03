TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Akshat Kacker gibt den Aktien europäischer Lkw-Bauer 2026 und auch mittelfristig den Vorzug gegenüber ihren nordamerikanischen Pendants. Die alternde Flotte in Europa und die CO2-basierte Lkw-Maut dürften die Erneuerung und damit auch die Absatzvolumina in der Region beschleunigen, schrieb Kacker am Dienstagabend. Er setzt auf Daimler Truck und Volvo./ag/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.92 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.09%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.64%
|
Analyst Name::
Akshat Kacker
|
KGV*:
-
