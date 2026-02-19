HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
HOCHTIEF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 371 Euro belassen. Der Nettogewinn für 2025 und das Gewinnziel für 2026 hätten leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Highlight sei aber der im vierten Quartal beschleunigte Auftragseingang im B2B-Geschäft des Baukonzerns. Allerdings sei die Aktie seit Jahresbeginn um rund 20 Prozent gestiegen, sodass die aktuellen Nachrichten nicht ausreichen könnten, um die Aktie kurzfristig weiter nach oben zu treiben./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:32 / UKT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
371.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
399.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
391.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.12%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
