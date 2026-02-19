Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’843 0.3%  SPI 19’064 0.2%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’105 -0.7%  Euro 0.9120 0.1%  EStoxx50 6’068 -0.6%  Gold 5’001 0.5%  Bitcoin 51’644 0.6%  Dollar 0.7728 0.0%  Öl 71.0 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204ABB1222171Zurich Insurance1107539UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Atempause nach Kurssprung um zwei Prozent
Ausblick: Newmont veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Cembra Money Bank-Aktie dennoch tiefrot: Gewinn steigt dank höherer Effizienz
Nestlé-Aktie steigt: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
Rio Tinto-Aktie tiefer: Eisenerzpreise drücken Gewinn - Fusionspläne mit Glencore gescheitert
Suche...
Kostendisziplin 19.02.2026 10:46:00

Cembra Money Bank-Aktie dennoch tiefrot: Gewinn steigt dank höherer Effizienz

Cembra Money Bank-Aktie dennoch tiefrot: Gewinn steigt dank höherer Effizienz

Die auf Konsumkredite spezialisierte Cembra Money Bank hat 2025 den Gewinn erneut verbessert.

Dabei profitierte das Finanzinstitut vor allem von Kosteneinsparungen, während sich der Ertrag bei tieferen Nettoforderungen rückläufig entwickelt hat.

Insgesamt stieg der Reingewinn im vergangenen Jahr um 5 Prozent auf 180 Millionen Franken, wie das Finanzinstitut am Donnerstag mitteilte. Das Unternehmen führt die Verbesserung in der Mitteilung auf eine konsequente Strategieumsetzung, eine tiefere Kostenbasis und auf sein "umsichtiges Risikomanagement" zurück.

Die Aktionäre sollen über erhöhte Ausschüttungen profitieren: Die Dividende steigt um 8 Prozent auf 4,60 Franken je Aktie. Zusätzlich schlägt der Verwaltungsrat eine Sonderdividende von 1 Fr. je Aktie aus dem Überschusskapital vor.

Selektive Kreditvergabe

Die gesamten Nettoforderungen gegenüber den Kunden entwickelten sich im vergangenen Jahr allerdings mit einem Minus von 1 Prozent auf 6,6 Milliarden Franken rückläufig. Zurückzuführen war dies vor allem auf eine "selektive Kreditvergabe" im Privatkundengeschäft, wo sich die Kredite um 6 Prozent verringerten. Weiter gewachsen ist dagegen das Geschäft mit den Fahrzeugfinanzierungen.

Der Nettoertrag verringerte sich um 2 Prozent auf 545 Millionen Franken. Geringere Zinserträge seien dabei durch niedrigere Zinsaufwendungen teilweise ausglichen worden, heisst es. Die Kommissions- und Gebühreneinnahmen waren dagegen unverändert, wobei sich die Kommissionserträge im Kreditkartengeschäft leicht rückläufig entwickelten.

Tiefere Kosten

Derweil machten sich die Sparanstrengungen auf der Kostenseite bemerkbar: Cembra Money Bank konnte den Geschäftsaufwand um 7 Prozent auf 245,2 Millionen Franken verringern. So sank der Personalaufwand um 10 Prozent und der allgemeine Verwaltungsaufwand ging um 4 Prozent zurück. Das Aufwand-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich in der Folge deutlich auf 45,2 Prozent (Vorjahr 48,1 Prozent).

Cembra vermeldet zudem Fortschritte bei seinen strategischen Initiativen zur Steigerung des Kundennutzens. So sei die neue Leasingplattform etabliert und die Migration aller Fahrzeugkredite und -verträge abgeschlossen worden. Im Kreditkartengeschäft habe Cembra zusätzliche Funktionen und Versicherungsangebote eingeführt.

Mit den Ergebnissen hat Cembra die Erwartungen der Analysten beim Betriebsertrag in etwa getroffen, lag beim Reingewinn aber am unteren Ende der Erwartungsspanne. Die Dividende fällt derweil etwas üppiger aus als erwartet.

Vorsichtige Prognose

In der Geschäftsleitung kommt es derweil zu einem Wechsel: Der langjährige Finanzchef Pascal Perritaz tritt nach acht Jahren ab um "ein neues berufliches Kapitel aufzuschlagen". Nachfolger wird per 1. März Christoph Glaser, der vom Immobilienunternehmen Patrizia zu Cembra wechselt.

Für 2026 gibt sich Cembra etwas vorsichtiger. Bei einem Anstieg der Reingewinns erwartet die Bank nun eine Verbesserung der Eigenkapitalrendite auf "rund 15 Prozent" nach bisher "mindestens 15 Prozent".

Die Nettoerträge sollen derweil im neuen Jahr im Gleichschritt mit Schweizer BIP wachsen. Und dank Kostensenkungen von 15 bis 20 Millionen soll das Aufwand-Ertrags-Verhältnis weiter "in Richtung des Ziels von 39 Prozent" verbessert werden.

Die Cembra Money Bank-Aktie fällt an der SIX um 5,70 Prozent und die Aktie notiert zwischenzeitlich bei 93,55 CHF.

tp/hr

Zürich (awp)

Weitere Links:

Thurgauer Kantonalbank-Aktie: Rekordgewinn erzielt

Bildquelle: Keystone
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, Applied Materials & Safran mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ Applied Materials
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Lam Research & Applied Materials: Sind diese Kurse schon „zu verrückt“ – oder erst der Anfang? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:28 Eher vorsichtige Aktienmärkte
09:58 Marktüberblick: Kurssprung bei Dürr
09:05 SMI bleibt im Rally-Modus
08:59 UBS Logo UBS KeyInvest: Software – KI-Sorge und Comeback-Hoffnung/Kreditkartenanbieter – Robuste Konsumlaune
18.02.26 Lam Research & Applied Materials: Sind diese Kurse schon „zu verrückt“ – oder erst der Anfang? BX Morningcall mit François Bloch
17.02.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Kuehne + Nagel International AG, Cie Financiere Richemont SA, SGS SA
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’454.11 19.45 S8MBFU
Short 14’726.09 13.95 SZEB1U
Short 15’330.19 8.68 SEBBCU
SMI-Kurs: 13’840.84 19.02.2026 10:43:01
Long 13’306.44 19.72 S6TBPU
Long 12’994.91 13.67 SGYBGU
Long 12’468.05 8.94 SP2B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Bullen treiben Rheinmetall am Mittwochnachmittag an
Erste Schätzungen: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag auf Höhenflug
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Amrize-Aktie zieht an: Zahlen, Sonderdividende und Aktienrückkaufprogramm geben Rückenwind
Nestlé-Aktie steigt: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Friedensgespräche in Genf: Kurserholung bei Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co.
Dow schlussendlich fester -- SMI schliesst erstmals über 13'800 Punkte -- DAX letztlich im Plus -- Nikkei beendet Handel fester - Chinas Börsen ruhen
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient

Top-Rankings

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portf ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:48 ROUNDUP: Nestlé schrumpft und fokussiert sich stärker auf Kernmarken
10:42 AKTIE IM FOKUS: Azelis erholt - Schwache Zahlen keine Überraschung nach IMCD
10:40 ROUNDUP: Maschinenbauer Krones sieht weiter Investitionsbereitschaft der Kunden
10:36 Selenskyj erwartet nächste Ukraine-Gespräche in der Schweiz
10:35 Warnstreik und Schneefälle treffen Pendler in Hessen
10:32 ROUNDUP: Rio Tinto macht 2025 deutlich weniger Gewinn - Eisenerzpreise belasten
10:44 Darum stabilisiert sich der Euro nach jüngsten Kursverlusten
10:28 ROUNDUP/Investitionen und Konkurrenz: Renault erwartet niedrigere Gewinnmargen
10:28 ROUNDUP: Italien muss Flüchtlingshelfer entschädigen
10:22 AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro weiten Rutsch nach Ausblick aus - Citi sieht Chance