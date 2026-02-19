Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’861 0.4%  SPI 19’086 0.3%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’215 -0.3%  Euro 0.9116 0.0%  EStoxx50 6’088 -0.3%  Gold 5’014 0.8%  Bitcoin 51’828 0.9%  Dollar 0.7726 0.0%  Öl 71.0 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Siemens827766
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SAP-Aktie fester: Dividende soll erhöht werden
Avolta-Aktie tiefer: Expansion mit neuen Gastronomie-Standorten in Florenz und Verona
Zurich-Aktie dennoch schwächer: Versicherer schraubt Gewinn weiter in die Höhe
Microsoft-Aktie vor der Trendwende? Insider-Aktivität schürt Hoffnung auf Kurs-Rallye
Knorr-Bremse-Aktie gibt ab: Umsatz nimmt etwas ab
Suche...

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Befreiungsschlag? 19.02.2026 09:18:00

Paukenschlag aus Washington: Bayer-Aktie profitiert von historischem US-Dekret

Paukenschlag aus Washington: Bayer-Aktie profitiert von historischem US-Dekret

US-Präsident Donald Trump hat den Defense Production Act bemüht, um die heimische Produktion von Phosphor und Glyphosat als sicherheitskritisch einzustufen.

Bayer
41.44 CHF -1.05%
Kaufen Verkaufen
• Weisses Haus stuft Glyphosat und Phosphor als essenziell für die nationale Sicherheit und Nahrungsmittelversorgung ein
• Executive Order verpflichtet US-Landwirtschaftsministerium zur Sicherung der heimischen Produktionskapazitäten
• Bayer-Aktie reagiert mit deutlichen Kurssprüngen

In einer weitreichenden Entscheidung hat US-Präsident Donald Trump am 18. Februar 2026 eine Executive Order unterzeichnet, welche die Produktion von elementarem Phosphor und Glyphosat-basierten Herbiziden zur Priorität der nationalen Verteidigung erklärt. Unter Berufung auf den Defense Production Act von 1950 (DPA) stellte das Weisse Haus fest, dass die Verfügbarkeit dieser Stoffe für die militärische Bereitschaft und die Sicherung der US-Nahrungsmittelversorgung unabdingbar sei. Phosphor fungiert hierbei nicht nur als Basis für Agrarchemikalien, sondern ist ein kritischer Bestandteil in der Halbleiterfertigung sowie in modernen Lithium-Ionen-Batterien für Waffensysteme. Die Verordnung stellt explizit fest, dass die Abhängigkeit von Importen - jährlich werden mehr als 6'000'000 Kilogramm elementarer Phosphor eingeführt - eine Sicherheitslücke darstellt.

Protektionismus als Schutzschild für Bayer

Für den Leverkusener DAX-Konzern Bayer markiert dieses Dekret einen Wendepunkt in der US-Strategie. In der Präsidialverfügung wird hervorgehoben, dass es in den USA nur einen einzigen nennenswerten Produzenten von elementarem Phosphor und Glyphosat gebe, dessen Fortbestand für die nationale Sicherheit "zentral" sei. Damit bezieht sich das Dokument indirekt auf die Kapazitäten von Monsanto (Bayer), die Minen in Soda Springs (Idaho) sowie Produktionsstätten in Iowa und Louisiana betreiben. "Der Landwirtschaftsminister stellt sicher, dass keine Anordnung oder Regulierung unter diesem Abschnitt die wirtschaftliche Rentabilität eines inländischen Produzenten gefährdet", heisst es in der Anweisung von Donald Trump an das US-Landwirtschaftsministerium. Damit erhält Bayer de facto eine Bestandsgarantie für seine umstrittene Kernsparte im US-Markt.

Diese politische Flankierung erfolgt zu einem strategisch kritischen Zeitpunkt, da Bayer zeitgleich einen umfassenden Sammelvergleich zur Beilegung der jahrelangen Roundup-Rechtsstreitigkeiten in den USA vorangetrieben hat. Berichten zufolge sieht ein neuer Vorschlag Zahlungen von bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von 21 Jahren vor, um die Rechtsrisiken für die Tochter Monsanto final zu decken. Donald Trump betonte in seiner Begründung zur Executive Order: "Der Mangel an Zugang zu Glyphosat-basierten Herbiziden würde die landwirtschaftliche Produktivität kritisch gefährden und den Druck auf das heimische Nahrungsmittelsystem erhöhen." Diese offizielle Anerkennung als "unverzichtbares Werkzeug" der Nation könnte die rechtliche Position des Konzerns in zukünftigen Verfahren und vor dem Supreme Court massiv stärken.

Bayer-Aktienreaktion: Volatilität nach dem Befreiungsschlag

Die Bayer-Aktie dürfte am Donnerstag von den neuen Entwicklungen profitieren. Nachdem das Papier im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise um über sieben Prozent zulegte und ein neues 52-Wochen-Hoch markierte, setzte am Mittwoch ein Abverkauf (-7 Prozent) ein. Auf XETRA notiert die Aktie am Donnerstag zeitweise bei 45,42 Euro, was einem Minus von 0,85 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss entspricht. Marktbeobachter sprechen von einem "politisch induzierten Aufwind", warnen jedoch davor, dass die Genehmigung des Vergleichs durch das Gericht in St. Louis noch aussteht.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bayer-Aktie steigt: Milliarden-Deal mit Glyphosat-Klägern voraus

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:44 Bayer Overweight Barclays Capital
18.02.26 Bayer Verkaufen DZ BANK
18.02.26 Bayer Neutral UBS AG
18.02.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, Applied Materials & Safran mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ Applied Materials
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Lam Research & Applied Materials: Sind diese Kurse schon „zu verrückt“ – oder erst der Anfang? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:05 SMI bleibt im Rally-Modus
08:59 UBS Logo UBS KeyInvest: Software – KI-Sorge und Comeback-Hoffnung/Kreditkartenanbieter – Robuste Konsumlaune
18.02.26 Marktüberblick: Bayer im Fokus
18.02.26 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
18.02.26 Lam Research & Applied Materials: Sind diese Kurse schon „zu verrückt“ – oder erst der Anfang? BX Morningcall mit François Bloch
17.02.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Kuehne + Nagel International AG, Cie Financiere Richemont SA, SGS SA
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’396.11 19.51 B5HSYU
Short 14’674.22 13.96 SC7BZU
Short 15’267.20 8.70 SYOBEU
SMI-Kurs: 13’861.02 19.02.2026 09:09:58
Long 13’271.12 19.79 SCHBZU
Long 12’966.30 13.82 SI9BZU
Long 12’403.25 8.84 S9VBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Bayer 41.32 -6.31% Bayer

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Bullen treiben Rheinmetall am Mittwochnachmittag an
Erste Schätzungen: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag auf Höhenflug
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?
Amrize-Aktie zieht an: Zahlen, Sonderdividende und Aktienrückkaufprogramm geben Rückenwind
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Friedensgespräche in Genf: Kurserholung bei Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co.
Dow schlussendlich fester -- SMI schliesst erstmals über 13'800 Punkte -- DAX letztlich im Plus -- Nikkei beendet Handel fester - Chinas Börsen ruhen
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient
SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Top-Rankings

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portf ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:10 Gastgewerbe in Deutschland unter Druck: Umsatz sinkt 2025 preisbereinigt
09:05 UN-Bericht: Anzeichen für ethnische Säuberungen in Gaza
09:05 Aktien Asien: Samsung treibt südkoreanische Börse an
09:13 Air France-KLM-Aktie zweistellig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - Fokus auf teurere Tickets
08:45 Meloni 'sprachlos': Italien muss Flüchtlingshelfer entschädigen
08:35 Investitionen und höhere Konkurrenz: Renault sieht 2026 niedrigere Gewinnmarge
08:30 ROUNDUP: Südkoreas Ex-Präsident Yoon zu lebenslanger Haft verurteilt
08:33 JOST Werke-Aktie fester: Erwartungen nach starkem Schlussspurt geschlagen
08:29 Verve-Aktie im Plus: Gewinnzone knapp erreicht
08:18 Aktien Frankfurt Ausblick: Kleine Verluste - Fed bremst - Airbus schwach