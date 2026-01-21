Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

28.10
CHF
0.79
CHF
2.90 %
14:50:51
BRXC
21.01.2026 12:27:08

TRATON Market-Perform

TRATON
28.10 CHF 2.90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Netto-Cashflow im Fahrzeuggeschäft liege mit 1,6 Milliarden Euro über der zuvor angepeilten Zielspanne von 1 bis 1,5 Milliarden Euro, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Gleichzeitig entsprächen Umsatz und die bereinigte operative Gewinnmarge der Planung, weshalb er die Meldung nur moderat positiv für die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding werte./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:08 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
30.84 € 		Abst. Kursziel*:
16.73%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
30.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.50%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
