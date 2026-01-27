Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’223 0.6%  SPI 18’305 0.6%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’953 0.1%  Euro 0.9191 -0.4%  EStoxx50 5’983 0.4%  Gold 5’083 1.5%  Bitcoin 67’692 -1.4%  Dollar 0.7704 -0.9%  Öl 65.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952
Top News
Roche-Aktie leichter: Forschungserfolg mit neuartigem Fettsenker
VW, BMW und Mercedes im Fokus: Deutsche Autohersteller verteidigen Spitzenplatz in Europa
Darum verliert der US-Dollar zum Franken und Euro an Boden
Ausblick: ASML präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Siegfried-Aktie steigt zweistellig: Kauf neuer Produktionsstandorte in den USA und in Australien
Suche...
eToro entdecken

TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

29.04
CHF
0.26
CHF
0.90 %
14:26:14
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.01.2026 13:37:10

TRATON Hold

TRATON
29.04 CHF 0.90%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Hold" belassen. Ein Komplettverkauf der Sinotruk-Beteiligung zum aktuellen, seit Oktober um 40 Prozent gestiegenen Aktienkurs könnte die Verschuldung der VW-Nutzfahrzeugholding halbieren, schrieb Michael Aspinall am Dienstag in seinem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Auch strategisch wäre ein solcher Schritt folgerichtig. Anlass der Überlegung ist für den Experten die Platzierung von zwei Prozent an Sinotruk aus der vergangenen Woche./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TRATON Hold
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
30.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31.58 € 		Abst. Kursziel*:
-3.42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
31.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.54%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TRATON

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:37 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
22.01.26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 TRATON Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

TRATON 29.04 0.90% TRATON