TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Hold" belassen. Ein Komplettverkauf der Sinotruk-Beteiligung zum aktuellen, seit Oktober um 40 Prozent gestiegenen Aktienkurs könnte die Verschuldung der VW-Nutzfahrzeugholding halbieren, schrieb Michael Aspinall am Dienstag in seinem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Auch strategisch wäre ein solcher Schritt folgerichtig. Anlass der Überlegung ist für den Experten die Platzierung von zwei Prozent an Sinotruk aus der vergangenen Woche./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TRATON
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
30.50 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
31.58 €
Abst. Kursziel*:
-3.42%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
31.62 €
Abst. Kursziel aktuell:
-3.54%
Analyst Name::
Michael Aspinall
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
12:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagmittag gesucht (finanzen.ch)
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagvormittag in Grün (finanzen.ch)
26.01.26
|TRATON-Aktie trotzdem schwächer: VW-Tochter beschleunigt Weg zu autonomen Lkw (Dow Jones)
26.01.26
|TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Nachmittag seitwärts (finanzen.ch)
21.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
21.01.26
|Freundlicher Handel: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu TRATON
|13:37
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|TRATON Buy
|UBS AG
