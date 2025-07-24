TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 28,70 auf 27,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für die anlaufende Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüterhersteller zeichne sich nun ein freundlicheres Bild ab als nach dem zweiten Quartal, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt dürfte die Auftragsentwicklung marginal hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben, wogegen die operativen Gewinne (Ebit) diese erreichen sollten. An den Ausblicken dürfte sich überwiegend wenig ändern. Bei den Nutzfahrzeugherstellern drohe indes eine Senkung der Absatz-Wachstumsziele. Für Schneider Electric, Atlas Copco, Prysmian, Nexans, Signify und Legrand zeichne sich eine Geschäftsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal ab, während Kone die deutlichste Abschwächung drohe. Bei Alstom, CNH und Schneider könnten die Ausblicke gesenkt, bei Legrand und Prysmian dagegen angehoben werden./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
27.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.30%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.07%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Aktuelle Aktienanalysen
|13:55
|
Bernstein Research
easyJet Market-Perform
|13:55
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform
|13:54
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|13:54
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform
|13:54
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|13:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
freenet Buy
|13:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Ferrari Overweight