TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit Blick auf die USA dominiere weiterhin die Unsicherheit die Gespräche mit wichtigen Flottenkunden, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang bleibe schwach, und die Stimmung habe sich in den letzten Monaten nicht verbessert. Die Kunden des deutschen Lkw-Bauers seien bei ihren Investitionen weiterhin zurückhaltend. Mit seinen Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis bis 2026 liegt der Experte nun noch etwas deutlicher unter den Markterwartungen./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
28.04 €
|
Abst. Kursziel*:
6.99%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
28.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.76%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
16:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Montagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Montagmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
30.09.25
|TRATON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September (finanzen.net)
|
30.09.25
|MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Verlust hätte ein TRATON-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
29.09.25
|EQS-News: Dr. Arno Antlitz zum Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE bestellt (EQS Group)
Analysen zu TRATON
|19:41
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:40
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|19:41
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:40
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|03.07.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|02.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|19:41
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:40
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|30.77
|11.78%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Renault Overweight
|19:41
|
JP Morgan Chase & Co.
TRATON Neutral
|19:40
|
Jefferies & Company Inc.
Volvo AB Buy
|19:40
|
Jefferies & Company Inc.
TRATON Hold
|19:39
|
Jefferies & Company Inc.
Daimler Truck Buy
|16:26
|
UBS AG
Novo Nordisk Neutral
|16:23
|
DZ BANK
Klöckner Kaufen