Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’551 0.4%  SPI 17’292 0.5%  Dow 46’700 -0.1%  DAX 24’378 0.0%  Euro 0.9315 -0.3%  EStoxx50 5’629 -0.4%  Gold 3’963 2.0%  Bitcoin 100’200 1.8%  Dollar 0.7953 -0.2%  Öl 65.5 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagabend entwickeln
Plug Power-Aktie schiesst nach Analysten-Upgrade hoch - Ballard Power und NEL profitieren mit
Tesla startet Countdown: Aktie steigt vor Präsentation eines neuen Produkts am 7. Oktober
Durchbruch bei Polizei-Zusammenarbeit: D-Wave Quantum-Aktie feiert neues Allzeithoch
Suche...
200.- Saxo-Deal

TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

30.77
CHF
3.24
CHF
11.78 %
24.07.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2025 19:41:28

TRATON Neutral

TRATON
30.77 CHF 11.78%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit Blick auf die USA dominiere weiterhin die Unsicherheit die Gespräche mit wichtigen Flottenkunden, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang bleibe schwach, und die Stimmung habe sich in den letzten Monaten nicht verbessert. Die Kunden des deutschen Lkw-Bauers seien bei ihren Investitionen weiterhin zurückhaltend. Mit seinen Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis bis 2026 liegt der Experte nun noch etwas deutlicher unter den Markterwartungen./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:40 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
28.04 € 		Abst. Kursziel*:
6.99%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
28.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.76%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TRATON

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19:41 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
19:40 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
26.09.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

TRATON 30.77 11.78% TRATON