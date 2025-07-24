Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TRATON Aktie

30.77
CHF
3.24
CHF
11.78 %
24.07.2025
BRXC
07.10.2025

TRATON Buy

TRATON
30.77 CHF 11.78%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton vor Quartalszahlen von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Weiter rückläufige Lkw-Zulassungen in Europa und ein ähnlicher Trend auf dem US-Markt angesichts der neuen Lkw-Zölle dürften die Geschäfte der Nutzfahrzeug-Holding des VW-Konzerns im dritten Jahresviertel beeinträchtigt haben, schrieb Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Buy
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.84 € 		Abst. Kursziel*:
30.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.60%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

