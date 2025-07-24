TRATON 30.77 CHF 11.78% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton vor Quartalszahlen von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Weiter rückläufige Lkw-Zulassungen in Europa und ein ähnlicher Trend auf dem US-Markt angesichts der neuen Lkw-Zölle dürften die Geschäfte der Nutzfahrzeug-Holding des VW-Konzerns im dritten Jahresviertel beeinträchtigt haben, schrieb Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.