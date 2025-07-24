TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
30.77CHF
3.24CHF
11.78 %
24.07.2025
BRXC
07.10.2025 09:49:53
TRATON Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton vor Quartalszahlen von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Weiter rückläufige Lkw-Zulassungen in Europa und ein ähnlicher Trend auf dem US-Markt angesichts der neuen Lkw-Zölle dürften die Geschäfte der Nutzfahrzeug-Holding des VW-Konzerns im dritten Jahresviertel beeinträchtigt haben, schrieb Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.84 €
|
Abst. Kursziel*:
30.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.60%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
