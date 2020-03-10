TotalEnergies 47.94 CHF -3.94% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 58,50 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Berichtssaison der europäischen Ölbranche setzt Analyst Matthew Lofting vor allem auf Aktien von Eni und Repsol, wie er in einem Ausblick am Donnerstagabend schrieb. Fundamental ist Shell aber seine erste Wahl./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST



