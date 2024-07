ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe wesentliche Eckzahlen zum zweiten Quartal bekannt gegeben, die insgesamt leicht unter den Erwartungen gelegen hätten, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass Totalenergies sein vollständiges Zahlenwerk am 25. Juli veröffentlichen wolle./ck/mis;