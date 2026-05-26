LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 200 auf 195 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Luxuskonzern habe die Umsatzerwartungen im Geschäftsjahr 2026 übertroffen, aber mit der Marge leicht enttäuscht, schrieb Viktoria Petrova am Dienstag in ihrem Resümee. Insgesamt stuft sie die Bilanz angesichts des Wachstums aber als stark ein. Das operative Ergebnis sei vor Sonderbelastungen ebenfalls solide gewesen./ag/edh;