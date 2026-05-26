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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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26.05.2026 08:20:59

Richemont Overweight

Richemont
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 200 auf 195 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Luxuskonzern habe die Umsatzerwartungen im Geschäftsjahr 2026 übertroffen, aber mit der Marge leicht enttäuscht, schrieb Viktoria Petrova am Dienstag in ihrem Resümee. Insgesamt stuft sie die Bilanz angesichts des Wachstums aber als stark ein. Das operative Ergebnis sei vor Sonderbelastungen ebenfalls solide gewesen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 00:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Richemont Overweight
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
195.00 CHF
Rating jetzt:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
157.57 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
23.75%
Analyst Name::
Viktoria Petrova 		KGV*:
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