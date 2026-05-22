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26.05.2026 10:23:20

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 635 auf 555 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operativen Kennzahlen des Billigfliegers für das erste Geschäftshalbjahr hätten sich verbessert, schrieb Jarrod Castle am Freitagabend. Angesichts der unsicheren Entwicklung der Flugpreise habe er jedoch seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 von +1 auf -2 Prozent reduziert. Die Aktie hält er für ungerechtfertigterweise niedrig bewertet./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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