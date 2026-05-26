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pbb Aktie 324330 / DE0008019001

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26.05.2026 08:52:40

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 3,50 auf 3,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer habe im ersten Quartal unter dem Strich besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Miriam Killian in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Obwohl der Ausblick bekräftigt worden sei und sich die Kapitalentwicklung etwas besser als erwartet gestalte, halte sie das abgelaufene Jahresviertel für operativ schwach. Deshalb senkte die Expertin ihre Gewinnprognose (EPS) für 2026, erhöhte jedoch die Schätzungen für die Folgejahre aufgrund höherer Gebührenerwartungen und niedrigerer Risikokosten./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Hold
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pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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