Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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03.08.2026 21:30:00
Aktie springt an: Kleinstes Modell von Boeings 737-Max-Reihe zugelassen
Boeing hat nach jahrelangen Verzögerungen eine Zulassung für das kleinste Flugzeug seiner Modellfamilie 737 Max bekommen.
Mit 737 Max entwickelte Boeing seine wichtigste 737-Modellfamilie weiter. Die 737 Max 7 kann je nach Konfiguration 135 bis 160 Passagiere befördern und hat eine Reichweite von bis zu gut 7.000 Kilometern. Boeing hat nach Zahlen des Konzerns über 280 Bestellungen für den Typ. Die Zulassung der grössten Modellvariante 737 Max 10 erhofft sich der Konzern bis Ende des Jahres.
Die Boeing-Aktie gewinnt im NYSE-Handel am Montag zeitweise 7,64 Prozent auf 232,75 US-Dollar.
/so/DP/he
CHICAGO (awp international)
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