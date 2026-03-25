Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Seine Absatzschätzung für den Elektroautobauer im zu Ende gehenden Quartal liege etwas unter der Konsensprognose, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den USA dürfte Tesla wegen gestrichener Subventionen einen Rückgang verzeichnet haben. Über längere Zeit hohe Treibstoffkosten könnten die kurzfristige Nachfrage aber wieder ankurbeln./rob/gl/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 500.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 373.83
|
Abst. Kursziel*:
33.75%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 372.68
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.16%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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