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02.06.2026 14:24:36
Burckhardt Compression-Aktie höher: MBO-Aktionärsgruppe verlängert Bindungsvertrag
Die MBO-Aktionärsgruppe von Burckhardt Compression hat ihren Aktionärsbindungsvertrag um weitere fünf Jahre verlängert.
Die Aktionärsgruppe hatte den Management-Buyout von Burckhardt Compression im Jahr 2002 initiiert und begleitet sowie den Börsengang im Jahr 2006 unterstützt. Nach Angaben des Unternehmens wurde der Aktionärsbindungsvertrag in der Vergangenheit mehrfach erneuert.
Die Mitglieder der Gruppe sind mittlerweile weder in der Geschäftsleitung noch im Verwaltungsrat vertreten und haben ihre Beteiligung in den vergangenen Jahren schrittweise reduziert. Die kumulierte Beteiligung beläuft sich derzeit auf 8,598 Prozent.
Damit bleibt die MBO-Aktionärsgruppe laut den Angaben einer der grössten Aktionäre von Burckhardt Compression und ein stabiler Kernaktionär. Mit der Verlängerung des Aktionärsbindungsvertrags bekräftige sie ihr langfristiges Engagement für das Unternehmen.
Die Burckhardt Compression-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,10 Prozent höher bei 505,00 Franken.
ra/hr
Winterthur (awp)
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