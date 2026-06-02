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Wechsel im Marketing 02.06.2026 14:26:00

Swisscom-Aktie in Grün: Axel Scherger zum neuen Marketingchef ernannt

Swisscom-Aktie in Grün: Axel Scherger zum neuen Marketingchef ernannt

Bei der Swisscom kommt es zu einem Wechsel an der Spitze des Marketings.

Der bisherige Strategieverantwortliche für den Privatkundenbereich, Axel Scherger, hat zum 01. Juni die Leitung übernommen.

Er tritt die Nachfolge von Pierre Besnard an, der den Telekomkonzern per Ende Mai verlassen hat, wie der Branchenprimus am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Besnard war seit März 2025 Marketingchef der Swisscom. Zuvor hatte er bei Nestlé in verschiedenen Führungspositionen gearbeitet.

Sein Nachfolger kommt aus dem eigenen Haus. Scherger arbeitet seit 2021 für die Swisscom. Davor war er bei der Deutschen Telekom sowie als Managementberater für Telekommunikation bei Horvath & Partners Management Consultants tätig.

Die Swisscom-Aktie gewinnt an der SIX stellenweise 0,30 Prozent auf 665,49 Franken.

jb/hr

Bern (awp)

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Long 12’001.04 8.99 SMYB5U
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