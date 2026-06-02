FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Qiagen mit einem Kursziel von 43 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Feedback aus Gesprächen mit etlichen US-Laborexperten deute darauf hin, dass Qiagens Tuberkulose-Bluttest Quantiferon nach wie vor fest in den klinischen Arbeitsabläufen verankert sei, wobei hohe Umstellungshürden bestünden und die Akzeptanz bei Ärzten groß sei, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das anstehende Konkurrenzprodukt von Roche sollte zwar einige Vorteile für die Arbeitsabläufe mit sich bringen. Doch dürften die klinische Validierung, die Aufnahme in Leitlinien sowie Umstellungsschwierigkeiten den Zeitplan für die Einführung verlängern./gl/ag;