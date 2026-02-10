TeamViewer 5.07 CHF -6.39% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor des Anbieters für Fernwartungssoftware für 2026 bleibe hinsichtlich der wiederkehrenden Umsätze (ARR) vorsichtig, schrieb Mohammed Moawalla am Dienstag nach Quartalszahlen. Er sieht gewissen Korrekturbedarf beim Umsatzkonsens./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.