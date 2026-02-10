Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TeamViewer Aktie

5.05
CHF
-0.25
CHF
-4.72 %
12:40:59
SWX
10.02.2026 12:22:09

TeamViewer Neutral

TeamViewer
5.07 CHF -6.39%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 6,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor des Anbieters für Fernwartungssoftware für 2026 bleibe hinsichtlich der wiederkehrenden Umsätze (ARR) vorsichtig, schrieb Mohammed Moawalla am Dienstag nach Quartalszahlen. Er sieht gewissen Korrekturbedarf beim Umsatzkonsens./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
6.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
5.53 € 		Abst. Kursziel*:
17.43%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
5.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.66%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

