TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
TeamViewer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 10,50 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Aktien von Softwareunternehmen, IT-Dienstleistern und Zahlungsspezialisten dürften weiterhin von Ängsten vor einer platzenden KI-Blase und einer Umschichtung in Halbleiterwerte beeinflusst werden, schrieb Sven Merkt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dennoch sollten die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und für 2026 insgesamt weitgehend solide ausfallen. Für Teamviewer reduzierte er aber seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.59 €
|
Abst. Kursziel*:
52.19%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.08%
|
Analyst Name::
Sven Merkt
|
KGV*:
-
