Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’582 -0.3%  SPI 17’340 -0.1%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’093 -0.2%  Euro 0.9247 0.1%  EStoxx50 5’649 0.2%  Gold 4’104 0.2%  Bitcoin 87’081 1.6%  Dollar 0.7980 0.3%  Öl 65.6 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Lonza-Aktie springt an: Entwicklung im drittem Quartal wie erwartet
TKMS-Aktie bereits fair bewertet? Deutsche Bank sieht kein weiteres Kurspotenzial
Volvo Car-Aktie mit Kurssprung: Autobauer verdient operativ mehr als erwartet
Galenica-Aktie legt zu: Umsatz in den ersten neun Monaten gesteigert
Galderma-Aktie zieht kräftig an: Prognose nach starkem Q3 erhöht
Suche...

TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900

5.98
CHF
-0.16
CHF
-2.59 %
14:19:59
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2025 12:01:03

TeamViewer Overweight

TeamViewer
5.98 CHF -2.59%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 18 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal sei zwar enttäuschend gewesen, schrieb Alice Jennings am Mittwochnachmittag im Nachgang der Geschäftszahlen. Die Aktien des Softwareanbieters seien allerdings zu günstig, um nicht positiv zu denken. Der Wiederaufbau des Anlegervertrauens werde aber eine Herausforderung./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TeamViewer Overweight
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
10.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
6.49 € 		Abst. Kursziel*:
61.66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
6.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62.54%
Analyst Name::
Alice Jennings 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TeamViewer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten