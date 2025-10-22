TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
5.98CHF
-0.16CHF
-2.59 %
14:19:59
BRXC
23.10.2025 12:01:03
TeamViewer Overweight
TeamViewer
5.98 CHF -2.59%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 18 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal sei zwar enttäuschend gewesen, schrieb Alice Jennings am Mittwochnachmittag im Nachgang der Geschäftszahlen. Die Aktien des Softwareanbieters seien allerdings zu günstig, um nicht positiv zu denken. Der Wiederaufbau des Anlegervertrauens werde aber eine Herausforderung./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TeamViewer
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
10.50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
6.49 €
Abst. Kursziel*:
61.66%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
6.46 €
Abst. Kursziel aktuell:
62.54%
Analyst Name::
Alice Jennings
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
