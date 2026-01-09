Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'379 0.2%  SPI 18'437 0.2%  Dow 49'266 0.6%  DAX 25'164 0.1%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 5'952 0.8%  Gold 4'474 -0.1%  Bitcoin 72'030 -0.9%  Dollar 0.7997 0.1%  Öl 62.4 -0.4% 
TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900

5.50
CHF
0.16
CHF
3.07 %
09:03:22
BRXC
09.01.2026 08:48:58

TeamViewer Outperform

TeamViewer
5.50 CHF 3.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Teamviewer nach ersten Indikationen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Umsatz des Software-Unternehmens habe der zuvor nach unten eingeengten Zielspanne und den gesenkten Markterwartungen entsprochen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Das Ziel einer bereinigten operativen Marge (Ebitda) von rund 44 Prozent für 2025 sei bestätigt worden./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 02:18 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 02:18 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

