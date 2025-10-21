TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
6.20CHF
-1.24CHF
-16.68 %
12:21:28
BRXC
22.10.2025 10:12:16
TeamViewer Neutral
TeamViewer
6.20 CHF -16.68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Toby Ogg hob am Mittwoch die gesenkte Zielspanne für den durchschnittlich jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) sowie die hinter den Erwartungen zurückgebliebene Zielspanne für die Umsatzentwicklung im nächsten Jahr hervor./ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.48 €
|
Abst. Kursziel*:
76.78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
6.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
121.24%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
