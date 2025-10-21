TeamViewer 6.20 CHF -16.68% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Toby Ogg hob am Mittwoch die gesenkte Zielspanne für den durchschnittlich jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) sowie die hinter den Erwartungen zurückgebliebene Zielspanne für die Umsatzentwicklung im nächsten Jahr hervor./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:43 / BST



