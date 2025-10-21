Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.10.2025 10:12:16

TeamViewer Neutral

TeamViewer
6.20 CHF -16.68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Toby Ogg hob am Mittwoch die gesenkte Zielspanne für den durchschnittlich jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) sowie die hinter den Erwartungen zurückgebliebene Zielspanne für die Umsatzentwicklung im nächsten Jahr hervor./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8.48 € 		Abst. Kursziel*:
76.78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
6.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
121.24%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse