|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.08.2025 08:19:06
TAG Immobilien Buy
TAG Immobilien
13.89 CHF -2.84%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien anlässlich des Erwerbs von 5300 Neubauwohnungen in Polen von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zukauf passe gut zum restlichen Portfolio des Immobilienkonzerns in dem Land, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte sich positiv auf die Ergebnisse 2026 und 2027 auswirken./rob/edh/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 05:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.52 €
|
Abst. Kursziel*:
28.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.87%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
16.08.25
|EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Erhöhte Ausschüttungsquote für die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 geplant (EQS Group)
|
16.08.25
|EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Increased payout ratio planned for the dividend for the 2026 financial year (EQS Group)
|
15.08.25
|MDAX aktuell: MDAX fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
14.08.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
14.08.25
|XETRA-Handel: MDAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
14.08.25
|MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TAG Immobilien von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Börse Frankfurt: Das macht der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu TAG Immobilien AG
|08:19
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|12.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|08:19
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|12.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|08:19
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.25
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|18.07.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.24
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|21.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|12.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|14.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|TAG Immobilien AG
|23.88
|1.62%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:59
|
RBC Capital Markets
Vestas Wind Systems A-S Outperform
|07:57
|
RBC Capital Markets
HUGO BOSS Outperform
|07:44
|
JP Morgan Chase & Co.
Hennes & Mauritz AB Underweight
|07:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Inditex Overweight
|07:10
|
JP Morgan Chase & Co.
Brenntag Underweight
|07:09
|
JP Morgan Chase & Co.
Hapag-Lloyd Underweight
|07:01
|
Jefferies & Company Inc.
Continental Hold