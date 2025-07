NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US nach Quartalszahlen von 270 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die US-Tochter der Deutschen Telekom habe stark abgeschnitten und die Jahresziele angehoben, schrieb Sebastiano Petti in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/mis;