NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips

Der US-Chipriese NVIDIA, weltweit führend bei KI-Prozessoren, steht aktuell vor Herausforderungen im wichtigen Wachstumsmarkt Asien, die den KI-Chip H200 betreffen. In jüngster Zeit haben sowohl die chinesischen Behörden als auch NVIDIA selbst Massnahmen ergriffen, die die Zukunft des Chip-Geschäfts zwischen beiden Ländern neu austarieren könnten.

Peking stoppt H200-Bestellungen - China setzt auf heimische Technologie

Einem Bericht von "Reuters" zufolge hat die chinesische Regierung heimische Tech-Unternehmen dazu aufgefordert, vorerst keine neuen Bestellungen für die H200-KI-Chips von NVIDIA aufzugeben. Offenbar wollen Regierungsbehörden in Peking zunächst klären, unter welchen Bedingungen hochleistungsfähige ausländische Prozessoren in China eingesetzt werden dürfen. Gleichzeitig soll die Entwicklung und der Einsatz eigener Technologien gefördert werden. Hintergrund der aktuellen Anweisung ist offenbar der Wunsch, die Abhängigkeit von US-Designs zu verringern und einen möglichen Vorratskauf grosser Mengen ausländischer Chips zu verhindern - bevor entsprechende politische Rahmenbedingungen feststehen.

Diese Massnahme fällt in eine Zeit, in der China intensiv an der Stärkung seiner eigenen Halbleiterindustrie arbeitet. Inlandsproduzenten wie Huawei, Cambricon sowie junge Startups wie MetaX versuchen zunehmend, technische Lücken zu schliessen - begleitet von staatlichen Förderprogrammen und einem breiten politischen Mandat für technologische Unabhängigkeit. Parallel dazu wächst der Druck auf international tätige Firmen, lokale Chips zu priorisieren, sei es durch zugrundeliegende Richtlinien oder durch finanzielle und regulatorische Anreize.

NVIDIA reagiert: Strikte Zahlungsbedingungen bei H200-Bestellungen

Während Peking über die richtige Balance zwischen Öffnung und Protektionismus nachdenkt, reagiert auch NVIDIA auf die regulatorische Unsicherheit mit eigenen Massnahmen. Laut "Investing.com" verlangt der US-Konzern von seinen chinesischen Kunden bei der Bestellung von H200-Chips seit Kurzem eine vollständige Vorauszahlung. Diese Bedingung geht über übliche Vorauszahlungsanforderungen hinaus: Stornierungen, Rückerstattungen oder nachträgliche Änderungen an der Bestellung werden ausdrücklich ausgeschlossen, was die finanziellen Risiken für NVIDIA minimieren soll. In Sonderfällen können Kunden zwar auch kommerzielle Versicherungen oder Sicherheiten anstelle von Bargeld hinterlegen, doch der Grundton ist klar: NVIDIA versucht, sich gegen das Risiko regulatorischer Blockaden und Unsicherheiten abzusichern.

So reagiert die NVIDIA-Aktie

Für die NVIDIA-Aktie ging es im Mittwochshandel an der NASDAQ letztlich um 1,00 Prozent auf 189,11 US-Dollar nach oben. Im Handel am Donnerstag gibt der Anteilsschein dann jedoch zeitweise 2,60 Prozent auf 184,19 US-Dollar nach.

