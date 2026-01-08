Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|
08.01.2026 17:06:00
Robotaxi-Markt vor dem Umbruch: New Street Research hebt Tesla-Aktie mit 40 Prozent Potenzial hervor
Der Wettlauf um den Robotaxi-Markt spitzt sich zu - laut New Street Research steht Tesla kurz davor, zum klaren Branchenführer aufzusteigen.
• Allgemeine Zurückhaltung bei Experten
• Tesla-Aktie im Blick
New Street Research: Tesla als Marktführer bei Robotaxis
Laut einer Analyse des Brokerhauses New Street Research steht der globale Robotaxi-Markt 2026 vor einem Wendepunkt, da führende Anbieter wie Tesla und Waymo ihre kommerziellen Aktivitäten deutlich ausweiten dürften.
Analyst Peter Vogel stuft dabei Tesla als den am besten positionierten Akteur ein und bekräftigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 600 US-Dollar - rund 40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.
Tesla profitiere von drei zentralen Wettbewerbsvorteilen: niedrigsten Stückkosten, flexiblem Liefermodell und einer grossen bestehenden Fahrzeugflotte. Durch vertikale Integration, Bildverarbeitungs-Technologie und günstige Produktionskosten könne Tesla die Kosten pro Meile langfristig auf etwa 0,50 US-Dollar senken - rund 40 Prozent unter dem Niveau von Waymo.
Vogel betont Teslas Fähigkeit, die Robotaxi-Kapazität ohne hohe Investitionen zu skalieren, indem das Unternehmen teilweise auf Fahrzeuge von Privatkunden zurückgreift. Dadurch könne Tesla etwa in San Francisco mit siebenmal weniger Kapital die aktuelle Nachfrage decken als Waymo.
Ein weiterer Vorteil liege in Teslas Datenbasis: Über drei Millionen FSD-fähige Fahrzeuge haben bislang mehr als sechs Milliarden reale Meilen gesammelt - rund 60-mal mehr als Waymo, das nur in begrenzten Testgebieten operiere. Diese Daten seien entscheidend, um vollautonomes Fahren ("unüberwachtes FSD") zu erreichen und die Technologie schnell global zu skalieren.
Als Katalysatoren für 2026 nennt Vogel die mögliche Abschaffung von Sicherheitsfahrern, technologische Fortschritte beim FSD und den Produktionsstart des Robotaxis "Cybercab" im zweiten Quartal.
Langfristig sieht New Street Research erhebliches Potenzial: Bis 2030 könnte Teslas Robotaxi-Sparte über 40 Milliarden US-Dollar Umsatz und ein EBIT von rund 15 Milliarden US-Dollar erzielen - bei einem Marktanteil von etwa 50 Prozent.
Analystenkonsens bleibt durchwachsen
Der allgemeine Analystenkonsens gegenüber der Tesla-Aktie bleibt jedoch gemischt. Während laut TipRanks 13 Experten die Aktie zum Kauf empfehlen, geben 10 eine Halteempfehlung und 7 eine Verkaufsempfehlung ab. Aus den insgesamt 30 Bewertungen ergibt sich demnach eine Halteempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 405,94 US-Dollar und entspricht damit einer Veränderung von -5,90 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 431,41 US-Dollar.
So steht es um die Tesla-Aktie
Der jüngste positive Analystenkommentar konnte der Tesla-Aktie jedoch kaum Anschub verleihen. Nachdem das Papier gestern etwas schwächer aus der Sitzung gegangen war, geht es heute im NASDAQ-Handel moderat aufwärts. Dabei gewann das Papier zuletzt 0,61 Prozent auf 434,13 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
