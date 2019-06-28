Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
95.02CHF
-1.76CHF
-1.82 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.09.2025 10:08:45
Symrise Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 97 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Alex Sloane kappte seine Wachstumsschätzung für das dritte Quartal des Aromenherstellers am Montag auf plus 1,5 Prozent. 2026 rechnet er zwar mit Besserung, aber im Basisszenario mit einem weiteren unterdurchschnittlichen Jahr./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
86.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
73.80 €
|
Abst. Kursziel*:
16.53%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
73.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.49%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse