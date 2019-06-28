Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’028 0.2%  SPI 16’646 0.1%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’758 0.1%  Euro 0.9363 0.1%  EStoxx50 5’505 0.0%  Gold 3’806 -0.7%  Bitcoin 90’089 -1.2%  Dollar 0.7972 0.0%  Öl 67.3 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Alibaba-Aktie mit Kursgewinnen: Unternehmen profitiert weiter von optimistischen Experten-Kommentaren
Bank of America traut der Satelliten-Aktie AST SpaceMobile kräftiges Wachstum zu
Firefly Aerospace-Aktie unter Druck: Alpha-Rakete bei Testlauf zerstört
Euro zu Franken und Dollar etwas höher - Worauf Anleger am Dienstag besonders achten
Investment-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Suche...
200.- Saxo-Deal

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

95.02
CHF
-1.76
CHF
-1.82 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2025 10:08:45

Symrise Equal Weight

Symrise
77.90 CHF 0.95%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 97 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Alex Sloane kappte seine Wachstumsschätzung für das dritte Quartal des Aromenherstellers am Montag auf plus 1,5 Prozent. 2026 rechnet er zwar mit Besserung, aber im Basisszenario mit einem weiteren unterdurchschnittlichen Jahr./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
73.80 € 		Abst. Kursziel*:
16.53%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
73.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.49%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten